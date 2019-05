Pellizzari: "Con Campos il Milan diventerà un club che investirà sui giovani da valorizzare. Prenderei De Zerbi"

Tommaso Pellizzari, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso in merito alla possibile rivoluzione che investirà il Milan in estate: "Sarà senz'altro un anno zero, l'arrivo di Campos è strategia precisa, sta diventando un club che investirà su giovani da valorizzare, una squadra che decide di non vincere il prossimo anno e neanche tra due anni. Un progetto interessantissimo, secondo me bellissimo. Qualora decidessero di cambiare io prenderei De Zerbi, è un allenatore che ti porta gioco di altissima qualità e sa valorizzare i giovani".