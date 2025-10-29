Per Gerry Cardinale, il Milan è la cosa più difficile che lui abbia mai fatto

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - "Probabilmente è la cosa più difficile che io abbia mai fatto. È una sfida perché l'ecosistema in cui opero è molto resistente al cambiamento. Ma questa è anche la tesi d'investimento. In tre anni di proprietà dell'Ac Milan, siamo stati positivi in termini di flusso di cassa per la prima volta in 17 anni. E non tengo quei soldi per me — li reinvesto nella squadra": lo dice il numero uno del Milan Gerry Cardinale in una puntata del podcast The Varsity.

"Abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra di Serie A - puntualizza - nell'ultimo mercato estivo. Stiamo costruendo un nuovo stadio. Non per intascare denaro, ma per trasformare il profilo finanziario dell'AC Milan e portarlo al livello delle squadre di Premier League". (ANSA).