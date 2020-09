Per il terzino destro si spengono le piste, il Milan continua con Calabria, Conti e Kalulu

Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, dopo i vari rumours estivi su Emerson Royal, Dumfries e Aurier, potrebbe decidere di restare così sulla fascia destra. La coppia Calabria-Conti ha ripreso vigore in questa settimana, tant'è che le varie piste in entrata si stanno spegnendo. Inoltre vanno considerate le buone impressioni offerte da Kalulu nel precampionato, un giocatore che si candida fortemente ad entrare nelle rotazioni della prima squadra.