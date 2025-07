PER-MIL (0-5): quinto gol dei rossoneri al 32'. A segnare è Chukwueze

E al 32esimo arriva anche il quinto gol del Milan con Samuel Chukwueze. Classica azione dell'attaccante esterno nigeriano che prende palla, si accentra dalla destra e con il sinistro batte Brighitti sul primo palo.

LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

Avversario differente rispetto ad Arsenal e Liverpool...

"Siamo nella parte finale della tournée e abbiamo lavorato bene. Dobbiamo giocare in modo serio, rispettando l'avversario che darà il massimo. Per loro sarà importante misurarsi contro di noi, ma anche per noi sarà un test importante per migliorare la condizione fisica e tattica. È un test importante a livello mentale perché contro Arsenal e Liverpool era facile avere un livello alto di attenzione e concentrazione. Domani capiremo quanto saremo cresciuti a livello mentale per quel che riguarda il rispetto dell'avversario".

Potranno essere inseriti giovani italiani in rosa?

"La parola giovani per quel che riguarda il mercato è astratta. Se uno è bravo, gioca. Noi comunque siamo una squadra molto giovane ed