Perché il Milan? Giroud: "Al Chelsea ero sempre meno felice, volevo questa nuova sfida"

Parlando all'Equipe, Olivier Giroud analizza il suo arrivo in Serie A, spiegando anche i motivi che l'hanno portato via dall'Inghilterra e in particolare dal Chelsea: “Volevo scoprire questo campionato molto emozionante, raccogliere una nuova sfida. La scelta è nata anche per dare una spinta alla mia carriera. Non ci sono stati problemi di natura diversa con il Chelsea, ma alla fine ero sempre meno felice avendo poco spazio in campo".