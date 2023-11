Perché il Milan potrebbe tentare l'assalto a David già a gennaio

Olivier Giroud, nonostante l'età che avanza, ha già dimostrato e sta ancora dimostrando di poter essere un ottimo attaccante per il Milan; chi c'è dietro di lui, però, no ed è ovvio che il Milan, che punta ad obiettivi importanti, anzi importantissimi, si stia (da tempo) guardando attorno per regalare a Stefano Pioli una nuova prima punta di alto livello.

I profili interessanti sono diversi, ma ce n'è uno che è seguito da tempo e che piace particolarmente: si tratta di Jonathan David, attaccante in scadenza con il Lille nel giugno del 2025, tempistica che lo rende economicamente già appetibile per le casse del Milan. Ai 40 milioni dell'attuale valutazioni, però, qualcosa potrebbe essere tolto, grazie alla bravura nelle trattative di Furlani e alle prestazioni non positive (David in Ligue1 non segna da 10 partite) che il canadese sta offrendo.Il Milan, certamente, farà o a gennaio o in estate l'investimento per la punta centrale, cercando di non andare oltre i 30-35 milioni che, guarda caso, sarebbero proprio la cifra su cui si potrebbe - e si vorrebbe - chiudere l'affare David. Per far sì che il canadese possa arrivare subito, però, c'è bisogno di una spinta dal campo: Giroud e compagni devono assolutamente passare il girone di Champions League, sia per regalare nuovi introiti al club che per 'costringere' la dirigenza a trovare subito un'alternativa di livello al 9 francese.