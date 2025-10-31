Perché la Juventus ha scelto Spalletti? Lo spiega il dg Comolli

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Ci sono tante ragioni nella scelta di Spalletti: è un grande esperto di calcio, ha avuto successo in tanti club anche piccoli e medi": così il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, alla presentazione di Luciano Spalletti come nuovo tecnico bianconero. "Io, Modesto e Chiellini abbiamo concordato di cambiare allenatore, Spalletti era il candidato perfetto - continua in conferenza stampa - anche la proprietà era allineata: abbiamo un contratto fino al termine della stagione con opzione di prolungamento, poi ne discuteremo per una collaborazione più duratura" (ANSA).