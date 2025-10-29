Perfettamente riuscito l'intervento a De Bruyne in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra
(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Come da programma, Kevin De Bruyne si è sottoposto oggi a operazione chirurgica ad Anversa in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra durante il match di campionato di sabato scorso contro l'Inter. L'intervento, fa sapere il Calcio Napoli, è perfettamente riuscito. De Bruyne, assistito durante l'operazione dal responsabile dello staff medico azzurro, Raffaele Canonico, proseguirà la prima fase post chirurgica del suo iter riabilitativo in Belgio. (ANSA).
