Pericolo sovraffollamento in attacco? Ibra, Leao e Rebic tutti disponibili solo due volte in stagione

La voce Mandzukic ha ridestato il pensiero del "pericolo" sovraffollamento, un'opinione contraria all'acquisto di un nuovo centravanti. La paura è che gli attuali attaccanti rossoneri possano pestarsi i piedi, ma la realtà è ben diversa. In tutta la stagione attuale, ben ventisette gare tra campionato, Europa League e Coppa Italia, Ibrahimovic, Leao e Rebic sono stati tutti a disposizione soltanto in due occasioni, contro Verona e Lille. La speranza è che la situazione cambi diametralmente nella seconda parte di stagione, ma è ovvio che un rinforzo non potrebbe che aiutare, anche soltanto per offrire un'alternativa dalla panchina.