Persechini, il cuoco del Milan che ricorda uno scherzo dopo Atene 2007

Michele Persechini, sul sito ufficiale del Milan, ha raccontato un aneddoto del Milan del passato: "Dopo la nottata di festa di Atene del 2007, qualcuno ha lanciato l'idea di una spaghettata alle 5:30, e quindi con i ragazzi, riuniti a bordo piscina, facemmo una spaghettata aglio e olio. Dopo qualcuno ebbe anche l'idea di buttarmi in piscina, solo che non sapevano che io a nuotare fossi negato. Così Maldini, che se ne accorse subito, mi prese per un braccio e mi tirò fuori dall'acqua."