Fonte: dal nostro inviato Antonio Vitiello

Nel pomeriggio la squadra è partita da Milano alla volta di Londra, e in questi istanti è arrivata allo Stamford Bridge. Come dimostrano le immagini del nostro inviato in Inghilterra i giocatori sono sul prato verde del campo del Chelsea per effettuare la cosiddetta “pitch inspection” come da programma UEFA. Di seguito le immagini: