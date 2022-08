MilanNews.it

Osservato dal Milan nell'estate del 2020 e considerato un'occasione di mercato, Tanguy Kouassi, dopo il trasferimento a parametro zero al Bayern Monaco dal PSG, è vicino al Siviglia. Il club spagnolo, come riferisce L'Equipe, sarebbe pronto ad offrire 20 milioni per il cartellino del giocatore.