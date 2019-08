Un atto di fiducia nei confronti del proprio centravanti. Sarà Piatek - e non Kessié - a calciare i rigori. La decisione di Giampaolo non fa una piega e ha un obiettivo ben preciso: evidenziare ancor di più l’importanza del pistolero nel progetto rossonero. Come evidenzia Tuttosport, il polacco non ha vissuto un estate facile dal punto di vista realizzativo, ma da oggi la musica deve cambiare.