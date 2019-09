Piatek, sulla scia di Tevez per essere più pericoloso contro l'Inter

Krzysztof Piatek ha tentato tre tiri in due presenze di Serie A contro l'Inter: tra le squadre affrontate più di una volta nel massimo campionato italiano solo contro il Torino ne ha effettuati meno (uno). Con la rete contro il Verona, Piatek ha segnato 23 gol in 40 presenze in Serie A: l'ultimo giocatore a fare meglio dopo altrettante partite nella competizione è stato Carlos Tevez nel 2014 (25 centri).