Piccari commenta la prova di Leao contro la Fiorentina: "Fa battere il cuore"

Marco Piccari, direttore di TMW Radio, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com è tornato come di consueto sulla giornata di campionato che si è giocata nel corso di questo weekend lungo pasquale. Nella sua rubrica, 'Due di Piccari', non poteva mancare certamente un commento sulla prestazione di Rafael Leao contro la Fiorentina. Il portoghese ha trascinato il Milan all'Artemio Franchi con un assist di tacco e un gol nel suo stile, confermandosi come top player assoluto della squadra rossonera. Così Piccari ha parlato anche di Leao nella sua rubrica settimanale.

Le parole di Marco Piccari sulla prestazione di Rafa Leao contro la Fiorentina: "A Firenze invece il cuore lo fa battere prima il popolo viola per ricordare Barone e poi Leao che in campo con assist e gol esegue magie. Colpi di tacco e accelerazioni impressionanti che hanno spaccato la difesa della Fiorentina. Leao non sarà continuo ma quando dal cilindro estrae questi colpi la continuità può aspettare. Fantastico!"