Pioli a DAZN: "Inutile pensare a quello che abbiamo fatto, ormai è scritto. Kjaer? Ha sofferto tanto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato a DAZN, Stefano Pioli ha parlato così della prima immagine vedendo il Mapei Stadium: "La pioggia, siamo concentrati sulla partita, inutile ripensare a quello che abbiamo fatto, ormai è scritto".

Sul Sassuolo: "E' la prima volta che ne sento parlare dell'altra partita (del derby, ndr). Sappiamo delle difficoltà che incontreremo, giochiamo con un avversario che palleggia bene e veloce. Siamo preparati a rispondere colpo su colpo".

Su Kjaer: "Ha sofferto tanto. E' un punto di riferimento per me e per i compagni, sia per il giocatore sia per le qualità della persona, siamo contenti che possa tornare. Ci vorrà tempo, ma ha bisogno di mettere minuiti delle gambe e di tempo".