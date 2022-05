Pioli a DAZN: "Tutti i giocatori hanno grandi motivazioni. Ecco perchè ho scelto Krunic sulla trequarti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, intervistato prima di Verona-Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Ho le solite sensazioni prima di una partita. Abbiamo cercato di prepararci al meglio per una partita difficile. Krunic? Non l'ho messo solo per dare fisicità alla trequarti, ma anche per sfruttare i suoi inseramenti. Ci aiuterà anche a riempire meglio l'area. Bennacer? Stanno tutti bene coloro che sono stati convocati. Hanno tutti grandi motivazioni".