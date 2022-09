Pioli a Mediaset: "Non siamo riusciti ad essere compatti, abbiamo fatto una partita discreta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è stato intervistato da Mediaset al termine di Salisburgo-Milan, queste le sue dichiarazioni al termine della gara di Champions League terminata 1-1:

Avete subìto il Salisburgo? “Subìto no ma ci ha creato difficoltà sicuramente sì, soprattutto ad inizio partita. Non siamo riusciti ad essere una squadra così compatta e la partita si è fatta più complicata. Abbiamo fatto una partita discreta, di sicuro non ottima dal punto di vista tecnico. Il Salisburgo è un avversario pericoloso, l’abbiamo visto anche l’anno scorso. Non è un quello che sognavamo o speravamo ma è un buon punto”.