Pioli a Milan TV: "Non siamo riusciti ad ottenere una vittoria che volevamo, è mancata concretezza e attenzione"

"E' mancata concretezza e attenzione. Non siamo riusciti a portare a casa la vittoria che volevamo. E' un peccato perché volevamo dare continuità e smuovere la classifica ma ci siamo riusciti solo in modo parziale".

"Dovevamo essere più veloci nel giro palla. Far fatica nel primo tempo ci stava ma il secondo tempo andava gestivo con più qualità, velocità e attenzione. Subire quel gol è troppo brutto per le nostre qualità. Dopo la partita si è complicata, è stata più fallosa ma non è stata la nostra miglior serata".

Sugli episodi arbitrali

"Sinceramente non li ho rivisti dopo la partita, non so giudicarli onestamente. Altrimenti direi quello che penso".

Sul gol subito

"Sì, il gol che prendiamo ne è lo specchio. Abbiamo preso un gol su rimessa laterale dove non siamo piazzati bene per mancanza di attenzione. Il risultato è stato più per demeriti nostri. Non dovevamo commettere tante disattenzioni come nel gol subito"