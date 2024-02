Pioli a Milan Tv: "Potevamo essere più efficaci nelle ripartenze e solidi in difesa"

vedi letture

Quanta sofferenza per il Milan al Roazhon Park di Rennes. I rossoneri vengono sconfitti 3-2 dai francesi e vanno per tre volte sotto dopo aver recuperato per due volte. Gli ultimi venticinque minuti circa sono tutti in apnea per i rossoneri che devono contenere un Rennes molto generoso che prova a trovare i due gol che potevano valere dei clamorosi tempi supplementari. Ai microfoni di Milan Tv, a fine partita, è intervenuto Stefano Pioli che ha parlato così.

Sull'approccio del Rennes: "Qualcosa dovevano fare. Ci aspettavamo qualcosa di diverso rispetto a Milano. CI hanno lasciato tanti spazi. Una aprtita difficile e una qualificazione più difficile di quanto pensavamo. Bene aver passato il turno, meno bene la sconfitta"

Sui problemi in difesa e in attacco: "Abbiamo avuto l'occasione per fare qualche gol in più. Potevamo essere più efficaci nelle ripartenze ma anche più solidi in fase difensiva"

Sul dispendio in Europa: "Giocare in Europa League sappiamo tutti cosa significa, recupereremo le energie e faremo la miglior prestazione possibile con l'Atalanta"

Sulla possibile avversaria agli ottavi: "Sono tutti forti, saranno impegni difficili. Se vuoi andare fino in fondo chiunque arrivi sarà difficile. Ma chiunque ci prenderà non sarà contento di trovare noi"