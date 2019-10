Pioli abolisce il ritiro obbligatorio alla vigilia delle sfide serali a San Siro

Come anticipato in conferenza stampa, Stefano Pioli ha scelto di abolire il ritiro a Milanello per il giorno antecedente alle partite casalinghe che si giocheranno in posticipo serale. I giocatori saranno quindi liberi di tornare a casa dopo la cena al centro sportivo rossonero, rientrando nella mattinata di domani. Una scelta, secondo il nuovo tecnico rossonero, volta a responsabilizzare i calciatori.