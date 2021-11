Pioli: "Atletico squadra compatta, ha giocatori di qualità"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Milan, commentando la difficoltà della sfida con gli spagnolI: "L'Atletico ha giocatori di qualità davanti ed è una squadra molto compatta. Non so chi giocherà, ma sarà sicuramente una squadra competitiva. In parità numerica all'andata ce la stavamo giocando e così vogliamo fare domani. Conosciamo bene le loro qualità e la loro capacità di rimanere dentro la partita fino alla fine. Credo sia una delle squadre in Europa che recupera di più il risultato. Ma è successo anche a loro nelle scorse settimane a Valencia, le partite non sono mai finite fino al fischio finale dell'arbitro".