Pioli: “Auguri a Ibrahimovic! Ci siamo sentiti e sta bene”

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - "Oggi è il compleanno di Ibrahimovic. Ci siamo sentiti, gli ho fatto gli auguri, sta bene. Gli dispiace passare una giornata così senza la sua famiglia, gli facciamo tutti gli auguri". E' il pensiero dell'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro lo Spezia, nel giorno in cui l'attaccante svedese compie 39 anni. Ibrahimovic non è ancora a disposizione, è in quarantena causa positività al Covid ma si sta allenando duramente come ha fatto vedere nel video postato ieri su Instagram mentre correva sul tapis roulant. (ANSA).