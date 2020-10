Pioli avvisa: “Dobbiamo essere ambiziosi e duraturi”

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Dobbiamo essere ambiziosi e dobbiamo pensare solo alla prossima partita: essere ambiziosi per me significa provare a vincere la prossima. Adesso siamo concentrati sull'Europa: la volevamo, l'abbiamo ottenuta. Esiste un gruppo di lavoro che ha sempre cercato di mettere al primo posto professionalità e disponibilità, che ha cercato di crescere insieme. Il nostro percorso è cominciato a gennaio, stiamo ottenendo risultati positivi, perché tutti i giocatori sono messi nelle condizioni di rendere al meglio. Adesso hanno più fiducia e consapevolezza nelle proprie qualità, i risultati ti danno forza e convinzione. Dobbiamo insistere e cercare di durare il più possibile". Così Stefano Pioli ha parlato del 'suo' Milan a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. "Ibra? Sta dando tanto, anche i compagni glielo riconoscono. E' difficile adesso pensare al futuro, non credo che lo stesso Ibra ci stia pensando. Bisogna invece pensare al presente: quel che conta adesso è che sia felice, non penso sia il momento adatto per spingersi avanti - aggiunge Pioli -. Tonali? Ha avuto un'estate un po' difficile, è un giocatore con grande qualità e di grandissima prospettiva, ha senso della posizione ed è adatto al gioco veloce. Per me è un titolare, in questa squadra ho la fortuna di avere tanti titolari. In nostri investimenti riguardano il presente e il futuro", conclude. (ANSA).