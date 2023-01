Pioli: "C'è delusione. Il nostro obiettivo sarà arrivare in Champions League"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista a Sky nel post-partita di Milan-Sassuolo soffermandosi sulle sensazioni provate dopo questa prova negativa: “Delusione, con la delusione non è che andiamo tanto lontano. Le ultime prestazioni ci vedono in difficoltà, questo mi deve spingere a capire che certe situazioni andavano migliorate e affrontate in modo diverso. Il nostro scudetto sarà arrivare in zona Champions, questo sarà il nostro obiettivo”.