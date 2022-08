Pioli commenta il gol di Malinovskyi: "L'errore è stato quello di rimanere troppi in area"

MilanNews.it

Intervistato a MilanTv, Stefano Pioli ha commentato il gol subito: “È vero, ma non è che possiamo impedire agli avversari di non fare mai un traversone. L’errore è stato quello di rimanere in troppi in aerea, un paio dei nostri potevano leggere meglio il movimento di Malinovskyi. Siamo stati anche sfortunati, senza la deviazione di Pierre credo che Mike l’avrebbe parata”.