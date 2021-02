Pioli concentratissimo: "Saremo più forti delle ultime due gare. La nostra testa è solo sul derby"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby di Milano, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato della sfida contro l'Inter: "Domani deve essere una gara del collettivo, il Milan deve giocare di squadra. E' il collettivo che mette in evidenza le qualità del singolo. Dobbiamo giocare bene perché lo sappiamo fare, abbiamo la qualità tecnica. Dobbiamo avere le distanze giuste e mettere i condizione i singoli per incidere. La nostra testa è solo sul derby. Le ultime due partite non sono state le migliori, ma non ci hanno tolto convinzioni e certezze. Ci hanno fatto capire ancora di più come approcciare alle gare. Saremo forti e più forti delle ultime due gare. Se approcci ad una partita che un pareggio ti può andar bene sei più vicino alla sconfitta che alla vittoria. Andremo in campo per vincere".