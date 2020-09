Pioli concentrato: "Il Milan negli ultimi due campionati ha perso la prima, dobbiamo vincere"

Conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Bologna. Al tecnico rossonero è stato chiesto se il Milan potesse lottare per lo scudetto: "Non lo so, difficile rispondere adesso a queste domande, dobbiamo continuare a crescere e dimostrare di essere una squadra forte. I pronostici sono fatti spesso per essere smentiti, il Milan negli ultimi due campionati ha perso la prima e dobbiamo puntare a vincere".