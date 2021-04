Pioli: “Contro la Lazio scontro diretto, i punti valgono doppio”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta romana: "Contro la Lazio scontro diretto? Sì, perché gli scontri diretti valgono doppio. La Lazio è indietro nel punteggio, sia per noi che per loro sarà una partita importante per il futuro. Lo scatto in avanti sarebbe importante. Pensavamo che dai 75 punti in su si potesse arrivare in Champions, ma non abbiamo mai fatto le tabelle. Potrebbero esserci delle squadre in grado di fare dei filotti. In questo momento è bene concentrarci su ogni singola partita per cercare di ottenere il massimo".