Pioli: "Crediamo che ogni pallone possa essere quello decisivo. Abbiamo alzato aspettative e livello"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Pioli, intervenuto a Milan TV nel post partita di Lazio-Milan, ha parlato così delle aspettative e delle pressioni che sta vivendo la squadra in questa lotta scudetto: “Non credo che noi possiamo essere leggeri, ma stasera abbiamo dimostrato che possiamo giocare con ancora più ferocia. Nelle ultime giornate di un campionato conta più la voglia degli aspetti tecnici e tattici. Non è un caso quindi che abbia segnato Tonali alla fine, con Ibra che fatto l’assist. Secondo me abbiamo fatto quel salto, crediamo che ogni pallone possa essere quello decisivo. Leggeri non possiamo esserlo, abbiamo alzato le aspettative, abbiamo alzato il livello, una squadra così giovane non ha mai lottato prima per lo scudetto in Italia, è normale che sentiamo questa tensione, ma questa tensione deve essere ributtata nel campo con grande determinazione”.