Pioli: "Critiche? C'è chi le ha fatte con rispetto e chi con meno. Posizione curva sud? L'importante è che domani lo stadio spinga"

Mister Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, parla delle tante critiche ricevute quest'anno e del sentimento generale dell'ambiente verso di lui. Le sue dichiarazioni:

Critiche troppo feroci questa stagione? “Non mi interessa. Voi giornalisti e i tifosi hanno diritto di criticare e giudicare. C’è chi l’ha fatto con rispetto e chi con meno rispetto. Ma non è una cosa che posso controllare”.

Ti ha ferito la presa di posizione della curva? “La cosa più importante è che domani ci saranno 70mila persone che spingeranno dall’inizio alla fine. Il resto interessa poco. Non interessa di Pioli, ma ciò che farà il Milan domani. Servirà il miglior Milan possibile. C'è chi pensa che non abbiamo mai cambiato niente dei derby, ma non è così. Abbiamo provato a prenderli in modo diverso, portarli fuori, portarli dentro... ma domani dobbiamo far di tutto per vincere".