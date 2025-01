Pioli: "Derby? Era scritto che il Milan vincesse, senza di me..."

Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, intervistato alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato le sue emozioni di qualche giorno fa quando ha ritrovato a Riyad la sua ex squadra: "Bello. Stima e rispetto sono rimasti intatti. È la dimostrazione del valore del percorso fatto. Finale di Supercoppa chiusa con l’Inter? No, il Milan ha dimostrato forza di reazione nel secondo tempo con la Juve, la vittoria porta entusiasmo, Conceiçao ha altri giorni di lavoro a disposizione. L’Inter è la più forte, ma la finale resta aperta.

Se ho seguito le partite del Milan? Poco. Confesso: non ci riuscivo, mi emozionavo troppo davanti alla tv. È stato un distacco importante. Ho visto per intero una partita sola, la più brutta... Milan-Juve. E il secondo tempo col Real. Derby? Era scritto che il Milan vincesse, senza di me...".