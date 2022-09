Pioli: “Domani convocherò 25 giocatori, tutti disponibili e volenterosi”

MilanNews.it

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, ha parlato dell'intensità che riusciranno a mettere i suoi giocatori domani: "Sarà importantissimo, convocherò 25 giocatori, tutti disponibili e volenterosi. Come sale il livello degli avversari deve salire il livello delle nostre prestazioni. Siamo pronti e preparati per mettere in campo la miglior formazione possibile. Ritengo che sia meglio, dopo la Champions, affrontare un avversario che ha giocato la Champions. Immagino una partita entusiasmante, pallone su pallone, giocata su giocata, tanti duelli".