Pioli e Ancelotti, partenze a confronto: con questi numeri Carlo vinse lo scudetto

Il Milan di Stefano Pioli è partito in quarta nella nuova stagione di Serie A 2020/21 con cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei partite giocate. I rossoneri hanno segnato 14 reti e ne hanno subite 5, con Zlatan Ibrahimovic capocannoniere a quota 7 gol. Non può che venire in mente il confronto con il Milan di Carlo Ancelotti della stagione 2003/04: anche lì ci furono cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei, 12 reti, 3 gol subiti e Andriy Shevchenko a quota 6 gol. Al termine della stagione quel Milan vinse lo scudetto, il numero 17 della storia rossonera.