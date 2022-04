Pioli e il futuro di Ibra: "Noi saremo con lui qualsiasi scelta faccia".

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza alla vigilia del match casalingo contro il Genoa, mister Pioli ha parlato così del momento di Zlatan Ibrahimovic, tra infortunio e futuro: "Non c'è niente che non ha funzionato. Ci sono problemi fisici che arrivano. Non c'è stata nessuna scelta sbagliata, speriamo di recuperarlo per le ultime partite. Futuro? Non credo sia cambiato qualcosa. Ibra ha l'intelligenza e il coraggio per fare la scelta migliore; noi saremo con lui qualsiasi scelta faccia".