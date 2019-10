Pioli e il rendimento dei centravanti sotto la sua gestione

Con l'arrivo in panchina di Stefano Pioli, in casa rossonera si augurano che Kris Piatek possa finalmente sbloccarsi definitivamente e tornare a segnare a raffica come nella scorsa stagione. Di seguito c'è l'elenco dei migliori centravanti che hanno giocato nelle squadra del nuovo attaccante rossonero con i gol segnati tra campionato e coppe:

Fiorentina 18-19: Muriel 9 in 23 partite - Simeone 8 in 40 partite

Fiorentina 17-18: Simeone 14 gol in 40 partite

Inter 16-17: Icardi 15 gol in 24 partite

Lazio 15-16: Klose 3 gol in 26 partite

Lazio 14-15: Klose 16 gol in 40 partite

Bologna 13-14: Moscardelli 2 gol in 11 partite

Bologna 12-13: Gilardino 13 gol in 37 partite

Bologna 11-12: Di Vaio 10 gol in 32 partite

Chievo 10-11: Pellissier 11 gol in 35 partite

Sassuolo 09-10 (Serie B): Noselli 18 gol in 41 partite - Martinetti 12 gol in 35 partite

Piacenza 08-09 (Serie B): Moscardelli 8 gol in 40 partite - Ferraro 7 gol in 32 partite

Grosseto 07-08 (Serie B): Danilevicius 9 gol in 22 partite

Parma 06-07: Budan 11 gol in 23 partite

Modena 05-06 (Serie B): Bucchi 27 gol in 41 partite

Modena 04-05 (Serie B): Gyan 7 gol in 28 partite

Salernitana 03-04 (Serie B): Bogdani 8 gol in 38 partite