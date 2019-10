Per Calhanoglu potrebbe profilarsi un ruolo più offensivo con Stefano Pioli. Il tecnico rossonero si è espresso in questo modo sul calciatore turco: "Credo sia più da sfruttare nella metà campo offensiva, bravo per mettere in difficoltà le difese avversarie. Le mie scelte saranno in base alle caratteristiche dei giocatori".