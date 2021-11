Pioli e la lezione del Messias, Junior non è al Milan per caso

"Ho fatto rivedere il gol di Madrid alla squadra per far capire il gesto di Messias che fa partire l'azione e poi va a riempire l'area. Lui è qui perché ha delle qualità", la segnalazione spedita allo spogliatoio e anche ai media per cancellare la narrazione secondo cui Messias non è stato un arrivo per caso ma una scelta responsabile. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Giornale.