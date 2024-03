Pioli elogia Chukwueze: "Si è meritato questa occasione che ha sfruttato molto bene. Ci darà soddisfazioni"

vedi letture

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a Dazn della prestazione di Samuel Chukwueze, giocatore in crescita nelle ultime partite: “Sicuramente il gol di Verona gli ha fatto molto bene. È un ragazzo molto positivo, è rimasto con noi e ha lavorato bene durante la sosta. Poi devo dire la verità, se ieri Pulisic non mi avesse confidato che si sentiva un po’ stanco probabilmente avrei fatto partire Chris ma Chukwu si è meritato questa occasione che ha sfruttato molto bene. È un giocatore che ci darà soddisfazioni perché ha qualità. Ha avuto bisogno di più tempo per inserirsi ma sa cosa vogliamo da lui e cosa può dare alla squadra”.

Dopo le parole di Scaroni sente una possibilità di conferma più vicina? “Io ho sempre sentito la fiducia della società e ho un ottimo rapporto con tutti i miei dirigenti, Scaroni, Furlani, Moncada, Zlatan, D’Ottavio, tutti. Poi dopo so benissimo come funziona il calcio. Credo che la nostra forza sia Milanello, lì ci prepariamo di partita in partita e poi alla fine dell’anno si danno i giudizi e ognuno farà le proprie analisi. Dobbiamo continuare così”.