Pioli: "Fosse per me, farei solo le conferenze post-partita: almeno si parla di calcio"

Spiegazioni, idee, chiarimenti ed idee messe sul "tavolo" della discussione: mister Pioli, durante la sua intervista a Sky Sport, parla senza peli sulla lingua della sue "preferenze" in termini di comunicazione. Queste le sue dichiarazioni al termine di Milan-Slavia Praga:

"È finito il tempo? Peccato, a me piace parlare di calcio. Fosse per me, farei solo le conferenze post-partita, non pre-partita, perché almeno si parla di calcio. Quelle della vigilia mi piacciono meno". Un siparietto simpatico dopo la vittoria odierna per 4-2.