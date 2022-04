Pioli: "Giovedì era il giorno meno indicato per dire qualcosa"

MilanNews.it

"Giovedì mattina è stato l'unico giorno in cui non ho parlato con la squadra". Zlatan parla tutti i giorni con i suoi compagni, giovedì non credo che abbia detto qualcosa di speciale. Giovedì era il giorno meno indicato per dire qualcosa": queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa in vista della gara di domani con la Fiorentina.