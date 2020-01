Pioli, Ibra? giocatore sopra la categoria

(ANSA) - CAGLIARI, 11 GEN - "Ibra? Un giocatore sopra la categoria. È un punto di riferimento anche per come stimola e sprona i compagni. Non è ancora al 100%, ma siamo contenti". Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, sullo svedese e sul ritorno alla vittoria dei rossoneri. "Siamo stati una squadra solida - ha detto a fine gara - e abbiamo colpito al momento giusto. Il 4-4-2? Vedremo, sicuramente bisogna far giocare accanto a Zlatan giocatori che cercano la profondità. Importante la vittoria e importante il gol delle punte, segno che la manovra ha funzionato". Più soluzioni: "Abbiamo delle varianti, prima palleggiavamo molto adesso possiamo anche scavalcare il centrocampo con una punta che sa spizzare la palla. Oggi abbiamo palleggiato bene quando ci aspettavano e magari cercato le punte quando ci venivano a prendere". Il futuro del Milan parte da qui: "Ora si deve ricominciare - ha detto ancora Pioli - ma non solo perché è arrivato Ibra. Credo e ho sempre creduto nelle qualità di questa squadra. È un campionato che ancora ci deve vedere protagonisti: non possiamo vincere lo scudetto, non arriveremo tra le primissime ma abbiamo diciannove partite da giocare e possiamo dare continuità e prendere coraggio". (ANSA).