Pioli in Arabia guadagnerà tra i 15 e i 18 milioni di euro a stagione

L'ex allenatore del Milan Stefano Pioli è a un passo dalla firma con l'Al Ittihad, squadra di punta della Saudi Pro League che nella sua rosa conta anche un centravanti del calibro di Karim Benzema.

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, di Sky Sport e Fabrizio Romano, il tecnico di Parma avrebbe deciso di accettare la corte araba e gettarsi subito in una nuova avventura. Nella serata di ieri il club saudita ha confermato la separazione da Marcelo Gallardo, tecnico argentino che ha diretto la squadra nell'ultima stagione ma senza grandi risultati.

L'ex allenatore del Milan guadagnerà uno stipendio compreso tra i 15 e i 18 milioni di euro a stagione, a fronte dei 4.5 milioni con cui è, ancora oggi, legato al Club rossonero. L'annuncio di Pioli sulla panchina dell'Al Ittihad è atteso nelle prossime ore.

Intanto, si sa già che il tecnico potrebbe subito tornare in Italia, per giocare un'amichevole. E non sarebbe una partita a caso. Nei giorni scorsi infatti è stata annunciata una gara amichevole tra l'Al Ittihad e l'Inter di Simone Inzaghi, in programma il prossimo 7 agosto all'U-Power Stadium di Monza. Un ritorno al passato immediato per Pioli, non certo un passato dorato vista la striscia di derby persi consecutivamente.