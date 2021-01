Pioli in vista di Milan-Juve: "Sarà una bella partita ma non sarà decisiva"

Nel post partita di Benevento-Milan, mister Stefano Pioli ha parlato così della sfida di mercoledì contro la Juventus: "Sarà una bella partita, continuo a dire che Juve, Inter e Napoli sono le più forti del campionato. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, ci godiamo la vittoria e ci prepareremo per la prossima gara. Parliamo di una squadra che ha vinto nove scudetti di fila, non è una gara decisiva. Noi la nostra classifica dovremo guardarla ad aprile, la nostra forza è pensare al prossimo impegno. Non dimentichiamoci che giochiamo contro la Juventus e ci mancano giocatori importanti. Ce la giocheremo, non sarà una partita decisiva e non sarà un passaggio di consegne".