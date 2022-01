Pioli incorona Tonali: "Penso sia il giovane più forte che io abbia mai allenato. Il suo segreto è il lavoro quotidiano"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Milan, mister Pioli ha speso belle parole per Sandro Tonali. Quest'anno il centrocampista rossonero ha fatto un salto di qualità notevole per qualità e continuità delle sue prestazioni: "Il segreto di Tonali è il talento e il lavoro che fa ogni giorno per migliorare. È cresciuto così tanto che la posizione in campo non è così importante. Ha avuto bisogno di un percorso di conoscenza, ma adesso, che la squadra giochi con un vertice o due mediani, non è un problema per lui. Ha acquisito quella consapevolezza e quel modo di stare in campo che gli permette di essere utile sia alla fase di costruzione che alla fase difensiva".

Tonali è il giovane più forte allenato dal mister? "Credo di sì, Sandro è a un livello molto alto".