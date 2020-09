Pioli: "L'Europa è l'habitat naturale del Milan. Champions? Siamo pronti, vogliamo tornarci"

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Shamrock-Milan. Queste le parole dell'allenatore rossonero: "L'Europa è' sempre stata l'habitat naturale di questa società così glorioso. L'obiettivo di tornare in Champions è principale, siamo pronti, consapevoli delle difficoltà. Lo Shamrock sta bene, è una squadra intensa, dovremo approcciare bene alla gara e stare concentrati per tutti i 95 minuti".