Pioli: "La squadra era motivata, valutiamo la prestazione collettiva. Peccato per il risultato"

Stefano Pioli è intervenuto nel post-partita di Liverpool-Milan, commentando la prima prestazione in Champions dei suoi: “La squadra era motivata, ci aspettavamo una partenza forte dei nostri avversari. Siamo stati troppo statici e non siamo riusciti a saltare la loro pressione. L’ambiente, la partita, la qualità dell’avversario ci hanno creato qualche difficoltà. Come sempre valutiamo la prestazione collettiva e dei singoli e delle situazioni che abbiamo affrontato. Klopp aveva un bel sorriso, ha detto che è stata una grande partita. Peccato per il risultato, sarebbe stato importante iniziare con un risultato positivo"