Pioli: "La Supercoppa è obiettivo importante, ma la stagione non finisce domani sera"

© foto di DANIELE MASCOLO

Il derby di domani è una partita spartiacque per il Milan? Stefano Pioli ha risposto così in conferenza stampa a questa domanda: "Non lo so, so che è un obiettivo importante. Il primo, la Coppa Italia, l'abbiamo perso e domani c'è il secondo. La stagione non finisce domani sera. Credo che tutto quello che ci gira intorno è sempre esagerato, sia in positivo che in negativo".