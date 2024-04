Pioli lascia in panchina Reijnders, Bergomi: "Ci può stare perché l'olandese libera determinate zone"

vedi letture

Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky, ha parlato della scelta di Stefano Pioli di lasciare in panchina Tijjani Reijnders per far giocare Yunus Musah:

"Ci può stare. Noi dovremmo capire bene la posizione di Musah e di Loftus-Cheek. Bennacer ha ritmo in fase di contruzione, si fa sempre vedere con grande personalità e lui non vuole sguardire quella posizione centrale. Reijnders è un tipo di giocatore che va molto, che libera molto determinate zone. Da questo punto di vista la squadra deve fare bene la fasa di non possesso. E visto che all'andata la squadra ha peccato di aggressività vedremo, quindi è una soluzione che ci può stare".