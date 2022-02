Pioli: "Le prime 5 in classifica si giocano lo scudetto e i posti Champions"

MilanNews.it

Stefano Pioli, mister del Milan, ha parlato della quota scudetto dopo che Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha fissato la soglia a 85 punti. Pioli ha detto: “Non lo so quale sia la quota per essere sicuri di vincere lo scudetto. Io continuo a pensare che le prime 5 si giocano scudetto e i 4 posti Champions. Non so quanti punti serviranno, tutte hanno rallentato. Mancano 11 partite, è difficile affrontare tutte le squadre in questa fase. Sicuramente serviranno più di 80 punti”.